Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika

Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde yokuş aşağı seyreden Kemal Tuğtekin yönetimindeki 41 NU 258 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kaygan zeminde yoldan çıktı.
Ağaca çarpması sonucu hurdaya dönen otomobilde, sürücü Tuğtekin ve Enes Kıratlı yaralandı.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.