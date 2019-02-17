Son Dakika Haberleri: Ağaca Çarpan Otomobil Şarampole Uçmaktan Son Anda Kurtuldu

Ağaca Çarpan Otomobil Şarampole Uçmaktan Son Anda Kurtuldu

1 saat önce

Ağaca çarpan otomobil şarampole uçmaktan son anda kurtuldu Yola devrilen ağacı gören vatandaşlar yaralıları araçtan çıkardıBURSA - Bursa'da kontrolden çıkarak virajı alamayan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak şarampole uçmaktan son anda kurtuldu.

Ağaca çarpan otomobil şarampole uçmaktan son anda kurtuldu
Yola devrilen ağacı gören vatandaşlar yaralıları araçtan çıkardı

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkarak virajı alamayan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak şarampole uçmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle yola devrilen ağacı fark eden diğer sürücüler, otomobil içerisinde bulunan 2 yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı.
Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi 2. Kanalboyu Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hızlı olduğu iddia edilen Murat Ü.kontrolündeki 16 EF 603 plakalı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak şarampole uçmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın şiddetiyle ortadan ikiye ayrılan ağaç yol ortasına devrildi. Yol ortasına devrilen ağacı gören diğer sürücüler, araçlarından inip yolu kontrol ettiğinde, sürücü Murat Ü. ve yolcu koltuğunda bulunan Fuat Ü.'nün araçta sıkıştığını fark etti. Araçta sıkışan 2 şahsı kendi imkanlarıyla dışarı çıkartan vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olası bir kazayı engellemek için çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:24 Kaynak: İHA

Polis, Bursa, 3. Sayfa
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