Son Dakika Haberleri: Ağaca Çarpan Otomobil Sürücüsü Araçta Sıkıştı

Ağaca Çarpan Otomobil Sürücüsü Araçta Sıkıştı

2 saat önce

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.

Ağaca Çarpan Otomobil Sürücüsü Araçta Sıkıştı, System.String[]
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza Tavas ilçesi Pınarlar Mahallesi Kızılca rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan Mehmet Akıncı idaresindeki 20 HN 225 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü yaklaşık 20 dakikalık bir müdahale sonrası çıkarabildi. Kazada yaralanan Akın olay yerinde bekleyen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:41 Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üvey Babasının Dövdüğü Minik Esma, Yaşam Savaşını Kaybetti Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı

Altını Tahtından Eden Paladyum, Rekor Fiyata Ulaştı Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:44:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaca Çarpan Otomobil Sürücüsü Araçta Sıkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]