Ağaca çarpan otomobil, toprak zemine girerek durabildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ağaca çarpan otomobil, toprak zemine girerek durabildi

20.07.2022 00:24
Ağaca çarpan otomobil, toprak zemine girerek durabildi

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı.

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Toprak zemine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gölcük ilçesi İpek Yalı Mahallesi Kervansaray Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 AJH 783 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde ağaca çarptı. Ağacı deviren otomobil toprak zemine girerek durabildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekipleri tarafından hafif yaralanan otomobil sürücüsü Ü.D ayakta tedavi edildi.

Kazaya tanık olan Murat Sinan Pala, "Burada oturuyorum. Her sene burada kaza oluyor. Yol üzerine set yapılması gerekiyor. Araç süratli geliyordu, frene basınca kontrolden çıktı. Ağaca çarptı, ondan sonra durabildi" diye konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten AKP Meclis Üyesi Tutuş'a: 'Daha Gündem Maddesini Bilmiyor, Vah Ki Ne Vah' İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten AKP Meclis Üyesi Tutuş'a: 'Daha Gündem Maddesini Bilmiyor, Vah Ki Ne Vah' Son dakika haberleri! RAMPADA DURAMAYAN OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI 3 YARALI Son dakika haberleri! RAMPADA DURAMAYAN OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI 3 YARALI
Kaynak: İHA

Kervansaray, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaca çarpan otomobil, toprak zemine girerek durabildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:36 Küçükçekmece'de aksiyon dolu anlar: Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şahıs ile polisin mücadelesi nefes kesti
22:20 Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanması sonrası Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:21 Muğla'da "Ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı
21:01 Yunanistan isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı! "Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor"
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
20:15 Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı
20:12 Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
19:33 Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 00:30:30. #1.12#
SON DAKİKA: Ağaca çarpan otomobil, toprak zemine girerek durabildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement