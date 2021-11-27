Ağaca çarpan otomobilde eski eşi ölen kadın açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda 22 Mart 2020 tarihinde Ayşe K. yönetimindeki 46 LH 300 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkıp ağaca çarptı. Kazada sürücü Ayşe K., eski eşi Erol Ayan, çocukları Selman Aras Ayan (5) ve Elif Eylül Ayan (6) yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Erol Ayan, hayatını kaybetti.

ASLİ VE TAM KUSURLU BULUNDU

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, trafik bilirkişisinin incelemesinde Ayşe K., asli ve tam kusurlu bulundu. Soruşturma sonunda, Ayşe K. hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 11 yıl evli kaldığı ve kazadan 5 gün önce 17 Mart 2020'de boşandığı Erol Ayan'ın ölümüne, 2 çocuğunun da yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Ayşe K., tutuksuz yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

"ŞİKAYETÇİ OLDUĞUMU SÖYLEDİM, ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORDUM"

Ayşe K., savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Boşandıktan sonra çocuklarının velayetinin kendisine verildiğini, kaza günü de çocukların Erol Ayan'da olduğunu belirten Ayşe K., şunları söyledi: "Erol, bipolar hastasıydı. Tedaviyi kabul etmiyordu, yıllarca uğraştım. Çocuklarımı alıp almamakta kararsızdım. Almaya karar verip gidip aldım. Kaza yaptığımız yerle aldığım yerin arası çok yakındır. Arabanın içerisinde 'Hemen barışmamız' gerek gibi sözler söylemeye, elimi falan tutmaya başladı, duygu durum bozukluğu olan biriydi. Ben de kendisine tepki gösterdim 'Şu anda konuşamayız' dedim. Üstelemeye başladı, elimi tutmaya çalıştı. 'Saçmalama, seni en yakın durakta indireyim' dedim. Işıklardan çıktım, sol şeritteydim hızlanmaya başladım. Araç hareket halindeyken direksiyonu sol tarafa hızlı ve güçlü bir şekilde çevirdi. Birden araç yoldan çıktı, çimlerin üzerinde olduğumu hissettim frene çimlerin üzerindeyken bastım ancak araç durmadı, bir ağaca çarptım. Ben şokun etkisinde dışarı çıktım, çocuklarıma baktım. Kendisinin vefat ettiğini bilmiyordum. Orada insanlar vardı bana yardım ettiler. Ben söyledim 'O nerede?' diye. Hastanede polisler geldiğinde şikayetçi olduğumu söyledim. Ben hala öldüğünü bilmiyordum bize bunu yaşattığı için şikayetçi olmak istemiştim. Arabada Elif ve Selman vardı. Selman Aras biraz hatırlıyordu ancak şu an belki bir pedagog eşliğinde anlatabilir. Elif Eylül otizm hastasıdır."

"PLANLI, PROGRAMLI BİR ŞEKİLDE OĞLUMU ÖLDÜRDÜ"

Duruşmaya katılan Erol Ayan'ın annesi Nurten Ayan ise eski gelinini yalan söylemekle suçladı. Olay günü Ayşe K.'nin oğlu Erol'u arayıp işe bırakacağını söylediğini belirten Nurten Ayan, "Oğlum, '11 yıldır evliyiz. Bir gün beni işe bırakmadı, bugün niye götürecek? Kesin başıma bir şey gelecek' dedi. Ben de 'Kesinlikle araca binme' dedim. Aşağıda ne yaptıysa araca bindi. Benim oğlumu zorla kucağımdan aldı, planlı, programlı şekilde götürdü, oğlumu öldürdü. Bir yıldır oğlumla uğraşıyordu. Komşumuz G.S.'ye 'Ben onu kaybederim, devlet bile bulamaz' demiş. Onu da tanık olarak dinleteceğim" dedi.

TEDAVİ GÖRDÜ İDDİASI

Ayşe K.'nin avukatı da Erol Ayan'ın evliyken 2010'da Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde, 2017'de de özel bir hastanede tedavi görüp ilaç kullandığını, ilaçları kendi isteğiyle bıraktığını iddia ederek iki hastanede yapılan tedavileriyle ilgili belgelerin dosyaya girmesi gerektiğini söyledi.