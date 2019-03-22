Son Dakika Haberleri: Ağaca Çarpan Otomobilde Sıkışan Sürücü Güçlükle Kurtarıldı

Ağaca Çarpan Otomobilde Sıkışan Sürücü Güçlükle Kurtarıldı

1 saat önce

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı.

Ağaca Çarpan Otomobilde Sıkışan Sürücü Güçlükle Kurtarıldı, System.String[]
KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı. Araçta sıkışan sürücü Cihan Göleli (20), itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescid Mahallesi Adana Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Cihan Göleli, yönetimindeki 35 AK 7442 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan Göleli, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren mücadelesi sonucu kurtarıldı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Göleli'nin hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:37 Kaynak: DHA

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