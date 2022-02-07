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Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

07.02.2022 14:10
Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Eskişehir'de kontrolden çıkınca ağaca çarparak duran otomobil içinde sıkışan sürücüye itfaiye ekipleri kurtardı.

Eskişehir'de kontrolden çıkınca ağaca çarparak duran otomobil içinde sıkışan sürücüye itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsü O.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Çarpma sonucunda hurdaya dönen Tofaş marka otomobil içinde sıkışarak yaralanan sürücü O.E., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerinde ilk müdahaleyi yapan 112 Acil Sağlık ekipleri ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Çamlıca Mahallesi, Eskişehir, Otomobil, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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