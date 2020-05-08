Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin yol kenarındaki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 17'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet K.'nin kullandığı 72 AE 904 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada Mehmet K. ile Mehmet İ. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA