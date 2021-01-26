Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

26.01.2021 10:49

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarparak durdu.

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralanırken, sürücü A.K.'nin daha önce alkollü araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetine el koyulduğu ortaya çıktı.

Kaza, gece yarısı, Fuatpaşa Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesi'nde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 16 TF 443 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü A.K. ile beraberindeki S.Ç. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.Sürücü A.K.'nin, daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el koyulduğu tespit edildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Seyir halinde kullandığı araçtan canlı yayın açan genç kaza yaparak can verdi! Seyir halinde kullandığı araçtan canlı yayın açan genç kaza yaparak can verdi!

Otomobil, Kütahya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
10:53 İzmir'de derin dondurucuda parçalanmış 4 ceset bulundu, cinayetlerin faili tutuklandı
10:48 4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalayan caninin ifadesi de kan dondurdu: Pişman değilim
10:33 Dünyaca yıldızı Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi
10:28 Dünyaca ünlü golcü Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi
10:12 Pankreas kanserine yakalanan oryantal Tanyeli, hastanede görüntü verdi
10:08 Oryantal Tanyeli pankreas kanserine yakalandı, eşi hastanedeki halini paylaştı
10:06 Sokakta yürüyen kadına laf atan gence müdahale etti, canından oldu
10:03 Sokakta yürüyen kadına laf atan gence müdahale eden esnaf canından oldu
10:02 Dedektif karga İstanbul'da! Attığı kesik parmaklar korkunç cinayeti ortaya çıkardı
10:01 Kendini istihbaratçı olarak tanıtıp 1 yıl boyunca kral dairesinde kalan dolandırıcı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 10:59:57. #1.12#
SON DAKİKA: Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement