Ağaca çarpan otomobildeki anne ve kızı yaralandı
1 saat önce
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:14 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Demircimüezzin köyü Müezzin Mahallesi mevkisinde Nazmiye Şenal (47) idaresindeki 57 AZ 121 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
Kazada, sürücü Şenal ile annesi Cemile Şenal (78) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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