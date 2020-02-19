Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli Karun öldü, 2 kişi yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli Karun öldü, 2 kişi yaralı - Son Dakika

Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli Karun öldü, 2 kişi yaralı

6 saat önce

ANTALYA'da, kontrolden çıkıp, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, üniversite öğrencisi Karun Küklü (21) yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli Karun öldü, 2 kişi yaralı, System.String[]

ANTALYA'da, kontrolden çıkıp, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, üniversite öğrencisi Karun Küklü (21) yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde meydana geldi. Karun Küklü yönetimindeki 07 CGR 07 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaca çarptı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, sürücü Karun Küklü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde bulunan ve kazada yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Karun Küklü'nün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayı haber alıp, morga gelen anne Şükran Küklü, "Oğlum, ben sensiz ne yaparım? Hadi kalk, gidelim" diyerek, gözyaşı döktü.


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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:29 Kaynak: DHA
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