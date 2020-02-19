Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli öldü - Son Dakika

Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli öldü

7 saat önce

Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli öldüANTALYA'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü üniversite öğrencisi Karun Küklü (21) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli öldü

ANTALYA'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü üniversite öğrencisi Karun Küklü (21) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde meydana geldi. Karun Küklü yönetimindeki 07 CGR 07 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Karun Küklü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde bulunan ve yaralanan iki kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

Karun Küklü'nün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayı haber alıp morga gelen anne Şükran Küklü, "Oğlum ben sensiz ne yaparım, hadi kalk gidelim" diyerek gözyaşı döktü.

Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli öldü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeninin cenazesi morgdan alındı
Mecidiyeköy'deki evinde domuz bağıyla öldürülen Nijeryalı DJ uyuşturucu satıcısı çıktı 1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kavga kamerada Son Dakika: İran'da koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:26:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]