Ağaca çarpan otomobilin motoru fırladı: 3 yaralı
1 saat önce
DİYARBAKIR'da alkollü olduğu öne sürülen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:21 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'da alkollü olduğu öne sürülen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, motoru yola fırlayan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
?Kaza, dün gece Elazığ
Caddesi Muhabere Kavşağında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen ismi öğrenilmeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptıktan sonra karşı yola geçti. Otomobilin motorunun yola fırladığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Otomobil ile fırlayan motoru ise çekiciye yüklenip otoparka götürüldü.
- Diyarbakır
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