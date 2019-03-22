Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Araçta Sıkıştı - Konya
2 dakika önce
- Otomobilde sıkışan sürücü İtfaiyenin kurtarma çalışmaları Yaralının çıkartılması Ambulansa taşınması Polisin incelemeleri Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, sıkıştı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkartıldı.
- Otomobilde sıkışan sürücü
İtfaiyenin kurtarma çalışmaları
Yaralının çıkartılması
Ambulansa taşınması
Polisin incelemeleri Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, sıkıştı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkartıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:12 Kaynak: AA
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