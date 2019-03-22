Son Dakika Haberleri: Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Araçta Sıkıştı - Konya

Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Araçta Sıkıştı - Konya

2 dakika önce

- Otomobilde sıkışan sürücü İtfaiyenin kurtarma çalışmaları Yaralının çıkartılması Ambulansa taşınması Polisin incelemeleri Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, sıkıştı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkartıldı.

Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Araçta Sıkıştı - Konya, System.String[]
- Otomobilde sıkışan sürücü
İtfaiyenin kurtarma çalışmaları
Yaralının çıkartılması
Ambulansa taşınması
Polisin incelemeleri Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, sıkıştı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkartıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Tahıl Ambarı Konya Ovası Alarm Veriyor Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı Emekli Maaşlarına 269 Lira Ek Ödeme Gündemde Şarkıcı Feridun Düzağaç, Yerel Seçimlerde Kime Oy Vereceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 10:14:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Araçta Sıkıştı - Konya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]