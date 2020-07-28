Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ile kayınpederi hayatını kaybetti - Son Dakika

Fahri Gönül de hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Gönül ağır yaralandı, araçta bulunan kayınpederi Fahri Çakan (81) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Havran ilçesi yakınında kontrolden çıkan Fahri Gönül (61) idaresindeki 10 KF 840 plakalı otomobil, yol kenarındaki zeytinlikte ağaca ve su deposunun duvarına çarparak durabildi.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 04:13

Kaynak: AA

Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü

İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar

Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti

Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek

Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı

Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi

Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı

Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Erkan Eyibil için Trabzonspor da devreye girdi