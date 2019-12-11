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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldüKIRIKKALE'de, yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KIRIKKALE'de, yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Valilik Konağı önünde meydana geldi. Çağlar Canöz (24) yönetimindeki 19 BJ 597 plakalı otomobil, virajda yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Canöz, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Canöz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hurda yığınına dönen otomobil, daha sonra çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Alparslan Türkeş Bulvarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:09 Kaynak: DHA
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