Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

13.10.2022 16:31
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Sıkıştığı otomobilinden itfaiyenin yardımıyla çıkarılan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan çalıların arasına daldı. Çalıların arasında bulunan ağaca çarparak durabilen otomobilde büyük maddi hasar oluşurken kazanın etkisiyle aracında sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili emniyet güçlerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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