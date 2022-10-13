Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan çalıların arasına daldı. Çalıların arasında bulunan ağaca çarparak durabilen otomobilde büyük maddi hasar oluşurken kazanın etkisiyle aracında sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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