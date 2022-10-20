Ağaca çarpan taksinin sürücüsü öldü, eşi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağaca çarpan taksinin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

20.10.2022 14:22
Ağaca çarpan taksinin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

SAMSUN'un Terme ilçesinde kontrolden çıkıp, ağaca çarpan taksinin sürücüsü İdris Gündoğdu (45) hayatını kaybetti, eşi Ayşe Tomakin Gündoğdu (43) yaralandı.

SAMSUN'un Terme ilçesinde kontrolden çıkıp, ağaca çarpan taksinin sürücüsü İdris Gündoğdu (45) hayatını kaybetti, eşi Ayşe Tomakin Gündoğdu (43) yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Miliç mevkisinde meydana geldi. Ünye yönüne giden İdris Gündoğdu idaresindeki 52 T 0041 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile yoldan çıkıp ağaca çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Gündoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücünün eşi Ayşe Tomakin Gündoğdu ise ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Samsun gündem haberleri... Samsun'da ağaca çarpan taksinin sürücüsü öldü, eşi yaralandı Samsun gündem haberleri... Samsun'da ağaca çarpan taksinin sürücüsü öldü, eşi yaralandı Hastane yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı Hastane yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Gündoğdu, Terme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağaca çarpan taksinin sürücüsü öldü, eşi yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
19:16 1940'ta çekilen fotoğraftaki ayrıntı dünya gündemine oturdu: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız
19:13 Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Valencia, "İsmimi kimse söylemiyor" deyip takma adını açıkladı
18:51 Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin ödenmesini ön gören yasa teklifi Meclis'e sunuldu
18:41 ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi
18:33 Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times Meydanı'nda hediye yağmuru
18:10 Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:43 2023 bütçe teklifi Meclis'te! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapılmadı
17:02 Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren ve tutuklanan şahıstan şaşkınlık yaratan savunma: Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 20:00:55. #1.13#
SON DAKİKA: Ağaca çarpan taksinin sürücüsü öldü, eşi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement