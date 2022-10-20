Kaza, saat 07.00 sıralarında Miliç mevkisinde meydana geldi. Ünye yönüne giden İdris Gündoğdu idaresindeki 52 T 0041 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile yoldan çıkıp ağaca çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Gündoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücünün eşi Ayşe Tomakin Gündoğdu ise ambulansla Terme Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Gündoğdu, Terme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağaca çarpan taksinin sürücüsü öldü, eşi yaralandı - Son Dakika

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