Son Dakika Haberleri: Ağaca çarpan traktörün sürücüsü öldü
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Ağaca çarpan traktörün sürücüsü öldü

1 saat önce

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün ağaca çarpması sonucu sürücü Nurettin Gür (69) yaşamını yitirdi.

Ağaca çarpan traktörün sürücüsü öldü, System.String[]
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün ağaca çarpması sonucu sürücü Nurettin Gür (69) yaşamını yitirdi.
Kaza, 15.00 sıralarında, Pamukova'ya bağlı Mesuriye Mahallesi Kıranyurt Yaylası'nda meydana geldi. Kışlık odununu alıp, traktörün römorkuna yükleyen Nurettin Gür, evine gitmek üzere yola çıktı. Nurettin Gür'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 54 RA 811 plakalı traktör, yoldan çıkıp ağaca çarptı. Traktörden düşen Nurettin Gür, ağaç ile traktör arasında sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Nurettin Gür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.


Pamukova, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:28 Kaynak: DHA
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