Son Dakika Haberleri: Ağaca Çarparak Hurdaya Dönen Aracın Kaza Anı Kamerada

Ağaca Çarparak Hurdaya Dönen Aracın Kaza Anı Kamerada

31 dakika önce

Kastamonu'da aşırı hız sonucu kaldırımdaki ağaca çarparak durabilen otomobilin kaza anı, şehir polis kamerasına yansıdı.

Ağaca Çarparak Hurdaya Dönen Aracın Kaza Anı Kamerada, System.String[]
Kastamonu'da aşırı hız sonucu kaldırımdaki ağaca çarparak durabilen otomobilin kaza anı, şehir polis kamerasına yansıdı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerası, Kastamonu'da İnönü Mahallesi'nde 24 Eylül'de aşırı hız sonucu yoldan çıkan ve kaldırımdaki ağaca çarparak durabilen otomobilin kaza anını anbean kaydetti. Kazada araç, ağaca çarparak şehir merkezinden geçen Karaçomak Deresi'ne de düşmekten kurtulduğu görülüyor.

Şehir polis kamerasına yansıyan görüntüde, önündeki aracı geçtiği sırada kayan otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle aracın motor bölümü alev alırken otomobilden de dumanlar çıkmaya başlıyor. Kaza sonucu otomobilde büyük oranda maddi hasar oluşurken, yaralanan sürücü ise devlet hastanesinde tedavi altına alınmıştı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

Eylül, İnönü mahallesi, Kastamonu, 3. Sayfa
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