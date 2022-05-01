Son Dakika | Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar - Son Dakika
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Son Dakika | Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar

01.05.2022 09:34

Son dakika haberler... - Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar Samsun'da yoldan çıkarak ağaca çarparak parçalanan otomobilden yaralı çıkan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

- Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar

SAMSUN - Samsun'da yoldan çıkarak ağaca çarparak parçalanan otomobilden yaralı çıkan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saat 06.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. Yusuf Baş idaresindeki 22 LB 902 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpıp yola savruldu. Parçalanan otomobilde bulunan sürücü Yusuf Baş ile yanında bulunan Ahmet Baş kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar
Son Dakika | Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar
Son Dakika | Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar
Son Dakika | Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar
Son Dakika | Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar
Son Dakika | Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar
Son Dakika | Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar
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Atatürk Bulvarı, Yusuf Baş, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar - Son Dakika


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