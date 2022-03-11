AĞACA ÇIKAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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AĞACA ÇIKAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

11.03.2022 16:05

DÜZCE'de, ağaca çıkan 'Zeus' isimli kedi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

DÜZCE'de, ağaca çıkan 'Zeus' isimli kedi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Düzce Aziziye Mahallesi'nde Emine Gören'e ait 'Zeus' isimli kedi evin yanındaki ağaca tırmandı. Ağaçtan inemeyen kedisini fark eden Emine Gören, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, itfaiye merdiveni ile kedinin bulunduğu dala doğru yanaştı. Kediyi bulunduğu yerden alan itfaiyeci, Emine Gören'e teslim etti.

Evde baktığı kedisinin ağaca çıktığını söyleyen Emine Gören, "Evde baktığım kedimi hava alması için dışarıya çıkarmıştım. Ağaca çıktı, kendim kurtaramayınca itfaiye ekiplerini aradım. İtfaiye ekipleri kedimi bulunduğu ağaçtan kurtardı? dedi.

AĞACA ÇIKAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
AĞACA ÇIKAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
AĞACA ÇIKAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

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İtfaiye, Düzce, kedi, Zeus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞACA ÇIKAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AĞACA ÇIKAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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