Ağaca çıkan kediyi itfaiyeciler indirdi
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesi Yaramış Mahallesi'nde ağaca çıkan kediyi itfaiyeciler indirdi.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:35 Kaynak: İHA
'in Tarsus
ilçesi Yaramış Mahallesi'nde ağaca çıkan kediyi itfaiyeciler indirdi.
Mahalledeki bir ağacın tepesine çıkan fakat geri inemeyen yaramaz kedinin sesini mahalleli duydu. Vatandaşlar, çıktığı ağaçtan inemeyen kedi için Mersin Büyükşehir Belediyesi
Tarsus İtfaiye
Amirliğini arayarak bilgi verdi.
Kısa sürede kedinin çıktığı ağaca ulaşan itfaiye erleri yaklaşık 15 metrelik çıktığı ağaçtan inemeyen sevimli kediyi kurtardı. - MERSİN
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