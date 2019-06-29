Son Dakika Haberleri: Ağaca çıkan kediyi itfaiyeciler indirdi
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Ağaca çıkan kediyi itfaiyeciler indirdi

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesi Yaramış Mahallesi'nde ağaca çıkan kediyi itfaiyeciler indirdi.

Ağaca çıkan kediyi itfaiyeciler indirdi, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesi Yaramış Mahallesi'nde ağaca çıkan kediyi itfaiyeciler indirdi.

Mahalledeki bir ağacın tepesine çıkan fakat geri inemeyen yaramaz kedinin sesini mahalleli duydu. Vatandaşlar, çıktığı ağaçtan inemeyen kedi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Amirliğini arayarak bilgi verdi.

Kısa sürede kedinin çıktığı ağaca ulaşan itfaiye erleri yaklaşık 15 metrelik çıktığı ağaçtan inemeyen sevimli kediyi kurtardı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:35 Kaynak: İHA
İtfaiye, Tarsus, Mersin, Güncel
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