Kayıt esnasında konuşan Baydar, 3 ayı yavrusu cam ağacına çıkmış. İnmeye çalışıyorlar bizde çekimini yapıyoruz. 3 bir arada bizi izliyorlar diyerek kaydı sonlandırdı.

Kaynak: İHA

Artvin Merkez, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağaca çıkan yavru ayılar böyle görüntülendi - Son Dakika

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