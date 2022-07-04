Ağaca çıkan yavru ayılar böyle görüntülendi - Son Dakika
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Ağaca çıkan yavru ayılar böyle görüntülendi

04.07.2022 14:45

Ağaca çıkan yavru ayılar böyle görüntülendi Artvin'de ağaca çıkan 3 yavru ayı bölgede gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Ağaca çıkan yavru ayılar böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'de ağaca çıkan 3 yavru ayı bölgede gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Artvin Merkez Ormanlı köyü sakinlerinden Bülent Baydar, köyde gezintiye çıktığı sırada 3 yavru ayının ağaca çıktığını fark etti. Sevimli ayı yavrularını ağacın tepesinde gören Baydar, cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı.

Kayıt esnasında konuşan Baydar, 3 ayı yavrusu cam ağacına çıkmış. İnmeye çalışıyorlar bizde çekimini yapıyoruz. 3 bir arada bizi izliyorlar diyerek kaydı sonlandırdı.

Daha sonra ağaçtan inen ayılar koşarak bölgeden uzaklaştı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağaca çıkan yavru ayılar böyle görüntülendi - Son Dakika

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