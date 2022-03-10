Ağaca çıkıp inemeyen kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Ağaca çıkıp inemeyen kediyi itfaiye kurtardı

10.03.2022 16:16
Ağaca çıkıp inemeyen kediyi itfaiye kurtardı

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki ağaçta mahsur kalan "Zeus" isimli kedi Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki ağaçta mahsur kalan "Zeus" isimli kedi Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler 10 dakikalık kurtarma operasyonunun ardından kediyi sahibine teslim etti.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Aziziye Mahallesi 891. Sokaktaki bir ağaçta mahsur kalan kedi ihbarı için harekete geçti. Adının "Zeus" olduğu öğrenilen kedi için sepetli itfaiye aracı ile evin bahçesine gelen ekipler kurtarma operasyonunu başlattı. Sepet yardımı ile ağaçtaki kediye ulaşan itfaiye personeli kediyi bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti. Evde baktığı kedisinin kaçarak ağaca çıktığını söyleyen Emine Gören isimli vatandaş, "Evde baktığım kedimi hava alması için dışarıya çıkarmıştım. Ağaca çıktı, kendim kurtaramayınca itfaiye ekiplerini aradım. İtfaiye ekipleri kedimi bulunduğu ağaçtan kurtardı, Düzce Belediyesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Ağaca çıkıp inemeyen kediyi itfaiye kurtardı
Ağaca çıkıp inemeyen kediyi itfaiye kurtardı
Ağaca çıkıp inemeyen kediyi itfaiye kurtardı
Ağaca çıkıp inemeyen kediyi itfaiye kurtardı

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Düzce Belediyesi, İtfaiye, Düzce, Zeus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağaca çıkıp inemeyen kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağaca çıkıp inemeyen kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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