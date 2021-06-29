Ağaca çıkmak istediği merdiven sonu oldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıktığı merdivenin kırılması sonucu 3 metre yükseklikten yere düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Kayacık Mahallesi Önal Caddesi üzerindeki bir evin bahçesinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Oğuz Recep Öztürk, ağaca dayadığı merdivenin basamaklarının kopması neticesinde 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan Öztürk'ü görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk'ün cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ