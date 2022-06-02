Ağaca dayadığı merdivenin basamağı kırılınca düşüp öldü - Son Dakika
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Ağaca dayadığı merdivenin basamağı kırılınca düşüp öldü

02.06.2022 19:07
Ağaca dayadığı merdivenin basamağı kırılınca düşüp öldü

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, erik ağacına dayadığı merdivenin basamağının kırılması sonucu düşen Sami Balkaya (72), yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, erik ağacına dayadığı merdivenin basamağının kırılması sonucu düşen Sami Balkaya (72), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. Sami Balkaya, erik toplamak için merdiveni ağaca dayayıp, çıkmaya başladı. Sami Balkaya, merdivenin basamağın kırılması sonucu düştü. Yaralanan Balkaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Ağaca dayadığı merdivenin basamağı kırılınca düşüp öldü
Ağaca dayadığı merdivenin basamağı kırılınca düşüp öldü
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Erik toplamak için ağaca çıkan yaşlı adam, merdivenin basamağının kırılması sonucu can verdi Erik toplamak için ağaca çıkan yaşlı adam, merdivenin basamağının kırılması sonucu can verdi Erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü Erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü
Kaynak: DHA

Gazipaşa, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağaca dayadığı merdivenin basamağı kırılınca düşüp öldü - Son Dakika


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