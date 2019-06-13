Son Dakika Haberleri: Ağaca düşen yıldırım karı kocayı yaraladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ağaca düşen yıldırım karı kocayı yaraladı

3 saat önce

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı Kürtül Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki ağaca yıldırım düşmesi sonucunda koca ile ona yardım etmek isteyen eşi yaralandı.

Ağaca düşen yıldırım karı kocayı yaraladı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı Kürtül Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki ağaca yıldırım düşmesi sonucunda koca ile ona yardım etmek isteyen eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ekinözü ilçesini etkisi altına alan sağanak, yıldırımları da beraberinde getirdi. İlçenin kırsal mahallerinden Kürtül'e bağlı Çamçukuru mezrasında ikamet eden Mehmet Muslu, bahçede otlayan hayvanlarını, yağmurdan korumak için ahıra götürmek istedi. Hayvanlarını bahçeden toplayan Muslu'nun yakınlarındaki bir ağaca yıldırım düştü. Büyük bir gürültü ile düşen yıldırımın çarptığı Mehmet Muslu yaralandı. Eşinin yakınına yıldırım düştüğünü gören Hülya Muslu, kocasına yardım etmek isterken o da yıldırımın oluşturduğu akıma kapıldı. Yaralı çift, komşularının ihbarı ile ilk olarak Ekinözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muslu çifti, buradan da Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavilerine devam edilen karı kocanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:03 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Muslu, Kürtül, Ekinözü, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çiftçilerin başı dertte! Bitki kökü sandılar gerçek bambaşka çıktı Cani kadın, "Seni son kez öpmek istiyorum" deyip sevgilisinin dilini kopardı! İzmir'deki korkutan yangın! Evlere sıçradı Canlı yayında gözaltıyı 2 milyon kişi izledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:20:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaca düşen yıldırım karı kocayı yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]