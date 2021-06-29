NİĞDE AĞACA OĞUL VEREN ARILAR İÇİN SEFERBER OLDULAR - Son Dakika

NİĞDE'de, caddedeki ağaca oğul veren arılar, itfaiye ekibi ve arıcı Ertuğrul Özkan tarafından kovana yerleştirildi.

Kent merkezindeki Dr. Sami Yağız Caddesi'nde yürüyenler, kaldırım kenarındaki akasya ağacında oğul veren arı kolonisini görünce itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, kentte arıcılık yapan Ertuğrul Özkan'ı alıp, merdivenle ağaçtaki arılara ulaştırdı. Özkan, arıları kovana yerleştirerek, aşağı indi. Kurtarma işleminin ardından Özkan, "Arılar, 1 ay önce bu ağaca oğul vermiş. Petek de yapmışlar ve burada yaşıyorlarmış. Biz de arıları kovana yerleştirdik. Arıları buradan almasaydık kış geldiğinde ölürlerdi" dedi.

Kovana koyulan arıları, çay bahçesi işleten Oktay Gündoğdu sahiplendi.