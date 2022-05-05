Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti - Son Dakika
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Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti

05.05.2022 16:05
Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti

TEKİRDAĞ'da ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti.

TEKİRDAĞ'da ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti. Polis ekipleri önlem alırken, arıcılık yapan Recep Uzunoğlu, ağaçtaki arıları çuvala doldurup götürdü.

Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'ndeki bir ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti. Arıların saldırısından korkanlar, polise haber verdi. Gelen polisler önlem alıp arıların bulunduğu ağacın çevresinden geçilmemesi uyarısında bulundu.

Bölgede bulunan Gürkan Demir, "Bir saatten beri arılar uçuşuyor, insanlar kaçışıyor. Şuraya bakın, her tarafı sardılar. Yetkililer müdahale etsin, yoksa köyden babamı çağıracağım. O da eski arıcılardan. Şöyle bir duman salsan dağılacak. Az önce birini ısırdı şimdi acile gönderdiler. Ben de soluk soluğa kaldım zaten" dedi.Alınan önlemin ardından arıcılık yapan Recep Uzunoğlu çağırıldı. Ağaçtaki arıları toplayıp çuvala koyan Uzunoğlu, "Arkadaşlar çağırması üzerine geldim. Arıları aldık ve gidiyoruz" dedi.

Arıların götürülmesinin ardından polis cadde üzerindeki önlemlerini kaldırdı.


Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti
Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti
Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti
Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti
Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti
Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti
Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti
Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti
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Hükümet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti - Son Dakika


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