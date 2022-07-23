Ağaca takılan yamaç paraşütçüsünü AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Ağaca takılan yamaç paraşütçüsünü AFAD ekipleri kurtardı

23.07.2022 22:06
Ağaca takılan yamaç paraşütçüsünü AFAD ekipleri kurtardı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yamaç paraşütü yaptığı sırada ağaca takılarak mahsur kalan Mustafa Büyükkaya, AFAD tarafından kurtarıldı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yamaç paraşütü yaptığı sırada ağaca takılarak mahsur kalan Mustafa Büyükkaya, AFAD tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Serdivan ilçesinde yamaç paraşütü yapılan Kırantepe mevkisinde meydana geldi. Mustafa Büyükkaya, yamaç paraşütü yaptığı sırada rüzgarın da etkisiyle ağaçlara takılarak mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, halatla kurduğu düzenekle ağaçta mahsur kalan Büyükkaya'nın yanına ulaştı. Büyükkaya ağaçtan indirilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Sakarya'da ağaçlara takılan paraşütçü, AFAD ekibince kurtarıldı Sakarya'da ağaçlara takılan paraşütçü, AFAD ekibince kurtarıldı Paraşütle ağaca takılan vatandaşı AFAD kurtardı Paraşütle ağaca takılan vatandaşı AFAD kurtardı
Kaynak: DHA

AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağaca takılan yamaç paraşütçüsünü AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağaca takılan yamaç paraşütçüsünü AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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