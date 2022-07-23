Olay, saat 18.00 sıralarında Serdivan ilçesinde yamaç paraşütü yapılan Kırantepe mevkisinde meydana geldi. Mustafa Büyükkaya, yamaç paraşütü yaptığı sırada rüzgarın da etkisiyle ağaçlara takılarak mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, halatla kurduğu düzenekle ağaçta mahsur kalan Büyükkaya'nın yanına ulaştı. Büyükkaya ağaçtan indirilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağaca takılan yamaç paraşütçüsünü AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

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