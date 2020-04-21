Ağaca ve direğe çarpan otomobil ters döndü: 2 yaralı - Son Dakika

Ağaca ve direğe çarpan otomobil ters döndü: 2 yaralı

ANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direği ve ağaça çarparak karşı şeride geçip ters döndü.

ANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direği ve ağaça çarparak karşı şeride geçip ters döndü. Kazada, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Keçiören ilçesindeki Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Selçuk Doğan yönetimindeki 06 HC 2878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da savrularak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil takla atarak ters döndü. Hurda yığınına haline dönen otomobilden kopan kaporta, lastik ve akü gibi parçalar metrelerce uzaklığa savruldu. Kazada, sürücü Doğan ile araçta bulunan Metin Can Kabadayı ağır yaralandı. Yaralı Doğan, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kabadayı ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü dökümü: Kaza yapan otomobilden görüntüler Kaza yapan otomobilden görüntüler - Kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesi - Kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesi Detaylar Haber-Kamera: Hayati İKİZOĞLU/ANKARA, -



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi

Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor

Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim

Mersedes Kadir'in ismi doğduğu sokağa verilecek

Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi

Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı

Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti

Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler

İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi

Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak

Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi