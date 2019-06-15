Son Dakika Haberleri: Ağaca yıldırım düştü, altındaki kadın ağır yaralandı
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Ağaca yıldırım düştü, altındaki kadın ağır yaralandı

2 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Deydinler Mahallesi'nde ailesiyle piknik yapan Ülkü U. (30), altında bulunduğu ağaca yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Ağaca yıldırım düştü, altındaki kadın ağır yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Deydinler Mahallesi'nde ailesiyle piknik yapan Ülkü U. (30), altında bulunduğu ağaca yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Ülkü U., ailesiyle birlikte Deydinler Mahallesindeki yeşillik alana pikniğe gitti. Aile yağışla birlikte ağacın altına sığındı. Bu sırada ablasıyla telefon görüşmesi yapan Ülkü A., ağaca yıldırım düşmüsi sonucu ağır yaralandı. Ülkü A.'ya ilk müdahaleyi aile üyeleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kalbi duran kadını ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirdi.
Yol boyunca kalp masajı yapılan Ülkü A.'nın duran kalbi, hastanede çalıştırıldı. Burada tedaviye altına Ülkü A., daha sonra ambulansla Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.  Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:14 Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel
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