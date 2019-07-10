Son Dakika Haberleri: Ağaca yumurtlayan tavuğu vazgeçiremeyince folluğu ağaca yaptılar
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Ağaca yumurtlayan tavuğu vazgeçiremeyince folluğu ağaca yaptılar

55 dakika önce

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde Ahmet Yılmaz isimli bir üretici, sürekli ağaca yumurtlayan tavuğunu vazgeçiremeyince çareyi ağaca folluk yapmakta buldu.

Ağaca yumurtlayan tavuğu vazgeçiremeyince folluğu ağaca yaptılar, System.String[]
Ahmet Yılmaz, Eskişehir, Kayakent, Günyüzü, Güncel
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde Ahmet Yılmaz isimli bir üretici, sürekli ağaca yumurtlayan tavuğunu vazgeçiremeyince çareyi ağaca folluk yapmakta buldu.

İlçeye bağlı Kayakent Mahallesinde yaşayan Ahmet Yılmaz, beslediği tavukların yumurtasını bulamıyordu. Dut yemek için bir gün ağaca tırmanan Yılmaz, ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Günlerce arayıp bulamadığı yumurtaların tesadüfen burada olduğunu fark eden Yılmaz, tavuğunu bir türlü bu alışkanlığından vazgeçiremedi. Yılmaz, sonunda çareyi ağaca tavukları için folluk yapmakta bulurken şimdilerde dut ağacından yumurta topluyor. Ahmet Yılmaz "Çocukluğumdan beri tavuk besleriz. Geçen ay aldım bu tavukları da. İlk defa başıma geliyor. Komşulara anlattığımda onlar da hayret ediyorlar. 'Sizin dut ağacı bu yıl çift mahsül verdi' diye şaka yapıyorlar. Tavuklarımın rahat etmesi için de ağaca folluk yaptım" dedi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:50 Kaynak: İHA
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