AĞACAN BURAK'IN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU - Son Dakika
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AĞACAN BURAK'IN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU

15.03.2022 11:59

VAN'ın Erciş ilçesinde bedensel ve zihinsel engelli Ağacan Burak Bel'in (27) polis olma hayali gerçek oldu.

VAN'ın Erciş ilçesinde bedensel ve zihinsel engelli Ağacan Burak Bel'in (27) polis olma hayali gerçek oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde üniforma giydirilen Bel, polis aracıyla tur attı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, küçük yaşlarda geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli olan Ağacan Burak Bel'i Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Mehmetbeyoğlu ziyarette Ağacan Burak'ın polis olma hayali kurduğunu öğrendi. Mehmetbeyoğlu'nun talimatı üzerine Bel ve ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek polis üniforması giydirildi. Ağacan Burak Bel, polis aracına bindirilerek ilçede tur attı.

Oğlu Burak'ın küçük yaşlardan beri polis olmak istediğini belirten Nazlı Bel, Oğlum, polis araçlarını gördüğü zaman imrenerek bakardı. Oğlum bugün bu duyguyu yaşadı. Çok mutlu oldu. Bizlere bu mutluluğu yaşatan Kaymakamımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim dedi.

AĞACAN BURAK'IN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU
AĞACAN BURAK'IN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU
AĞACAN BURAK'IN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU
AĞACAN BURAK'IN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU
AĞACAN BURAK'IN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU
AĞACAN BURAK'IN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU
AĞACAN BURAK'IN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU
AĞACAN BURAK'IN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU
AĞACAN BURAK'IN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU
AĞACAN BURAK'IN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU
AĞACAN BURAK'IN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU
AĞACAN BURAK'IN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU

YORUMLAR
500
Engelli Burak'ın polis olma hayali gerçek oldu Engelli Burak'ın polis olma hayali gerçek oldu Kendisi gibi polis olan eşinin silahı kapıp havaya ateş etti, uzun uğraşlarla ikna edildi Kendisi gibi polis olan eşinin silahı kapıp havaya ateş etti, uzun uğraşlarla ikna edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞACAN BURAK'IN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEK OLDU - Son Dakika


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