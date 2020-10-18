Ağacı devirdi karşı şeride geçti: Yara alamdan kurtulan sürücü olay yerini terk etti - Son Dakika

Ağacı devirdi karşı şeride geçti: Yara alamdan kurtulan sürücü olay yerini terk etti

18.10.2020 14:28

Ağacı devirdi karşı şeride geçti: Yara alamdan kurtulan sürücü olay yerini terk etti Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde hızla ilerleyen bir otomobilin refüje dalıp karşı şeride uçması saniye saniye kameralara yansıdı.

Ağacı devirdi karşı şeride geçti: Yara alamdan kurtulan sürücü olay yerini terk etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde hızla ilerleyen bir otomobilin refüje dalıp karşı şeride uçması saniye saniye kameralara yansıdı. Otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kaza bölgesini terk etti.

Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarıı yeni emniyet müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.S.A. idaresindeki 39 AZ 250 otomobil yolda seyir halinde iken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile hızını almayan otomobil, refüjdeki ağaçları da devirerek karşı şeride geçerek takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın içerisinde kimseye rastlamadı. Ekiplerce yapılan araştırmada kaza bölgesinde bulunan görgü tanıklarının tarifi sonucu sürücünün kazadan sonra kendi imkanları ile araçtan çıkıp firar ettiği tespit edildi. Daha sonra polis araştırmasında kaza yapıp kaçtığı iddia edilen sürücü yakalandı. Sürücünün hastanede yapılan alkol muayenesinde 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ağacı devirdi karşı şeride geçti: Yara alamdan kurtulan sürücü olay yerini terk etti
Ağacı devirdi karşı şeride geçti: Yara alamdan kurtulan sürücü olay yerini terk etti
Ağacı devirdi karşı şeride geçti: Yara alamdan kurtulan sürücü olay yerini terk etti
Ağacı devirdi karşı şeride geçti: Yara alamdan kurtulan sürücü olay yerini terk etti

Tekirdağ, Otomobil, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağacı devirdi karşı şeride geçti: Yara alamdan kurtulan sürücü olay yerini terk etti - Son Dakika

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