Ağacı kırma anı kamerada
1 saat önce
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi yolda yürürken kaldırım kenarında dikili ağacı kırdı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:55 Kaynak: DHA
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi yolda yürürken kaldırım kenarında dikili ağacı kırdı. Bu anlar kameraya yansıdı.
Kızıltepe Belediyesi tarafından Mardin Caddesi üzerinde dikilen ağaçlardan biri, kimliği belirsiz kişi tarafından kırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gece saatlerinde yolda yürüyen 3 arkadaştan biri ağacı sallamaya başladı. Bir süre sonra ağacı eğerek kıran şüphelinin kırılma ile birlikte yere düştüğü güvenlik kemarasına yansıdı. Sabah iş yerine gelen esnaf, ağacın kırıldığı fark edip, korumaya aldı. Esnaf, ağacı kıran kişinin yakalanması için çağrıda bulundu.
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