Son Dakika Haberleri: Ağacı kırma anı kamerada (3)
Son Dakika Güncel Haber

Ağacı kırma anı kamerada (3)

8 dakika önce

100 AĞAÇ DİKME CEZASI VERİLDİMardin'in Kızıltepe ilçesinde, yolda yürürken, kaldırım kenarında dikili ağacı kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.O. ve olay anından yanında bulunan S.A. ile S.O., emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi.

Ağacı kırma anı kamerada (3), System.String[]

100 AĞAÇ DİKME CEZASI VERİLDİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yolda yürürken, kaldırım kenarında dikili ağacı kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.O. ve olay anından yanında bulunan S.A. ile S.O., emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi. S.A. ve S.O., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ağacı kıran M.O. ise hakimliğe sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.O., 100 ağaç dikme cezası alırken, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:41 Kaynak: DHA
Mardin, Kızıltepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pes dedirten görüntü: Kaldırımdaki ağacı sebepsiz yere kırdı Mardin'de kaldırımdaki ağacı asılarak kıran kişi gözaltına alındı Son Dakika! Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk paylaşım : Mazbatamızı 16 milyon adına aldık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 18:49:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağacı kırma anı kamerada (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]