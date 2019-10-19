Son Dakika Haberleri: Ağacı kırmak istedi ancak başaramadı
Son Dakika Güncel Ağacı kırmak istedi ancak başaramadı

Ağacı kırmak istedi ancak başaramadı

11 dakika önce

Küçükçekmece'de bir adam cadde üzerinde bulunan bir ağacı, bir süre kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Küçükçekmece'de bir adam cadde üzerinde bulunan bir ağacı, bir süre kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Garip olayın yaşandığı o anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı.

Olay Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinin önünde dikili haldeki bir ağacın yanına şüpheli bir kişi yaklaştı. Alkollü olduğu tahmin edilen kişi ağacı bir anda kırmaya yerinden sökmeye çalıştı. Dakikalarca mücadele veren ayakta durmakta güçlük çeken kişi ağacı kırmayı başaramadı. Şahıs, ağacı kırmayı başaramadığını anladığı anda olay yerinden hızla uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde ağacın yanına gelen kişi ağacı kırıp sökmeye çalışıyor. Ayakta durmakta güçlük çeken yere düşen kişi daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

BİRİSİ AĞAÇLA RESMEN DÖVÜŞÜYORDU

Olayın görgü tanıklarından Mete Demir "Sabahleyin dükkanı açmaya geldiğimizde bu ağacın yere sıfır şekilde yatık olduğunu gördük. Acaba dedim araba mı motorsiklet mi çarpmış kameradan bir bakayım dedim. Birisi sanki insanmış gibi, ağaçla resmen dövüşüyordu . Kameradan baktığımda birisi orada duran bir bitkiye onunla bir derdi varmış gibi kavga etmiş. Arkadaş sanıyorum alkollüydü sanırım bu da insanların bilinç altlarını gösteriyor. Normalde ağacı seven birisi bunu yapmaz" dedi.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Ağacı kırmak istedi ancak başaramadı

Küçükçekmece, Sefaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:15 Kaynak: İHA
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