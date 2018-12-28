Ağacın Altında Kalan Kişi Yaşam Mücadelesini Kaybetti
20 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 13 gün önce evinin önünde kestiği ağacın altında kalan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, 13 gün önce evinin önünde kestiği ağacın altında kalan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 15 Aralık
'ta Bahçekaya Mahallesi'nde, evinin önünde kesim işi yaparken ağacın altında kalan Mevlüt Aydın
(57), tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Aydın, 13 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:32 Kaynak: AA
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