Son Dakika Haberleri: Ağacın Altında Kalan Kişi Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Ağacın Altında Kalan Kişi Yaşam Mücadelesini Kaybetti

20 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 13 gün önce evinin önünde kestiği ağacın altında kalan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ağacın Altında Kalan Kişi Yaşam Mücadelesini Kaybetti, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 13 gün önce evinin önünde kestiği ağacın altında kalan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 15 Aralık'ta Bahçekaya Mahallesi'nde, evinin önünde kesim işi yaparken ağacın altında kalan Mevlüt Aydın (57), tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın, 13 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:32 Kaynak: AA

Aralık, Aydın, Bursa, İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmar Barışı Başvuruları İçin Hafta Sonu Tüm Kamu Bankaları Açık Olacak Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı

KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı Aralık Ayı Açlık Sınırı Açıklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 18:52:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağacın Altında Kalan Kişi Yaşam Mücadelesini Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]