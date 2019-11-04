Son Dakika Haberleri: Ağacın altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu
Son Dakika 3. Sayfa Ağacın altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu

Ağacın altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu

7 saat önce

Ağacın altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu Ağacın yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı Kazadan saniyelerle kurtaran 67 yaşındaki Ahmet Yıldırım;

Ağacın altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu

Ağacın yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kazadan saniyelerle kurtaran 67 yaşındaki Ahmet Yıldırım;

"Saniyeler ile kurtulduk"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 30 yıllık bir ağacın devrilme anında altında geçen adam saniyelerle kurtulurken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı İlçesi Yeşiltepe Mahallesi Gürbüzler sokakta meydana geldi. Yol kenarında bulunan ağaç, bilinmeyen bir sebeple birden devrildi. Bu esnada sokaktan geçmekte olan 67 yaşındaki Ahmet Yıldırım, saniyelerle ağacın altından kalmaktan kurtuldu. Ağacın devrilme anı ise bölgede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın arından İHA mikrofonlarına konuşan Ahmet Yıldırım, saniyelerle ağacın altında kalmaktan kurutulduğunu ifade ederek, "Sokakta karşıya geçtim. İki adım attım. Orada ağaca kamyon çarpmış diye biraz bakındım. İki adım ileri attım sonra ağaç yıkıldı. Belki üzerime gelecekti. Saniyeler ile kurtulduk" ifadelerini kullandı.

Ağacın altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu

Ahmet Yıldırım, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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