Son Dakika Haberleri: Ağacın dallarına takılan güvercini itfaiye kurtardı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Ağacın dallarına takılan güvercini itfaiye kurtardı

1 saat önce

Erzincan'da çınar ağacının dallarına takılan güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ağacın dallarına takılan güvercini itfaiye kurtardı, System.String[]
Erzincan'da çınar ağacının dallarına takılan güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kent merkezindeki Atatürk Parkı içerisinde piknik yapan vatandaşlar, çınar ağacına takıldığı için uçamayan güvercini fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre yükseklikte, ağacın dallarına takılı kalan güvercini kurtardı.
Yaralı olduğu öğrenilen güvercin, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Vatandaşlardan İhsan Gülaçtı, parkta piknik yaptıkları sırada ağacın yüksek noktasında bir güvercinin mahsur kaldığını gördüklerini söyledi.
İtfaiyeyi arayarak durumu bildirdiklerini ifade eden Gülaçtı, "İtfaiye ekipleri sağ olsun gelip güvercini kurtardılar, kendilerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Erzincan, İtfaiye, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aynı binada 3 saat arayla çıkan yangın korku yarattı Türkiye, Avrupa'da alkolün en pahalı olduğu ikinci ülke Kahramanmaraş'ta gizemli hayırsever veresiye defterindeki borcu tek kalemde ödedi İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 14:58:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağacın dallarına takılan güvercini itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]