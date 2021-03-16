ARDAHAN Ağacın dallarına takılan güvercini itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ağacın dallarına takılan güvercini itfaiye kurtardı

ARDAHAN'da ağacını dallarına takılan güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaptanpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'nın içindeki bir ağacın dallarına bir güvercinin çırpındığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Ardahan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 7 metre yükseklikte, ağacın dallarına takılı kalan güvercinin yanınan yangın merdiveni ile ulaştı. Ayağındaki ipin ağaca dolandığı için uçamadığı anlaşılan güvercin bulunduğu yerden kurtarıydı. İtfaiye erinin elinde tutarak aşağı indirdi güvercinin ayağına dolanan ip çakı ile kesilerek bırakıldı.