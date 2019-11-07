Son Dakika Haberleri: Ağacın dibinde oluşan "ayı figürü" şaşırttı
Son Dakika Güncel Ağacın dibinde oluşan 'ayı figürü' şaşırttı

Ağacın dibinde oluşan "ayı figürü" şaşırttı

8 saat önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Koru Yaylasına piknik yapmaya giden aile, yaylada ağacın dibinde fark ettikleri 'ayı figürü' karşısında şaşkınlığa uğradı.

Ağacın dibinde oluşan

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Koru Yaylasına piknik yapmaya giden aile, yaylada ağacın dibinde fark ettikleri 'ayı figürü' karşısında şaşkınlığa uğradı.


Çatalzeytin ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Koru Yaylası'na ailesi ile birlikte piknik yapmaya giden Recep Özcan, yaylada çıktığı gezintide ağacın dibinde gördüğü ayı yavrusu zannettiği 'ayı figürü'nden ilk önce panikledi, sonrasında canlı olmadığını fark etmesiyle şaşkınlığa uğradı.


Recep Özcan, "Ailemle birlikte piknik yapmak amacıyla Koru Yaylası'na gittik. Burada ormanlık alana doğru tek başıma gezerken, bir anda ağacın dibinde ayı yavrusu olduğunu sanarak panik oldum. Sonrasında hareket etmediğini fark ettiğimde ise yakından incelediğimde, ağacın dibinde oluşmuş bir ayı figürü olduğunu gördüm. Çok şaşırdım ve fotoğraf çektim" dedi.


Özcan, ayı figürünü gördükten sonra çektiği fotoğrafı orman işletme yetkilileri ile paylaştığını ve koruma altına alınması gerektiğini sözlerine ekledi. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Recep Özcan, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
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