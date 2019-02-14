Ağacın Dibine Bırakılan Poşetten 6 Kilo Eroin Çıktı
1 saat önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, cadde kenarındaki ağacın yanına bırakılan poşette, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, cadde kenarındaki ağacın yanına bırakılan poşette, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu yapımına ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Yüksekova'nın Kani Haydar Caddesi'nde eroin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, cadde üzerinde yaptığı arama- tarama faaliyeti sonucu ağacın yanına bırakılan poşeti tespit etti. Poşetin içinden 6 kilo 60 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:30 Kaynak: DHA
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