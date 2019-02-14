Son Dakika Haberleri: Ağacın Dibine Bırakılan Poşetten 6 Kilo Eroin Çıktı

Ağacın Dibine Bırakılan Poşetten 6 Kilo Eroin Çıktı

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, cadde kenarındaki ağacın yanına bırakılan poşette, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

Ağacın Dibine Bırakılan Poşetten 6 Kilo Eroin Çıktı, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, cadde kenarındaki ağacın yanına bırakılan poşette, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu yapımına ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Yüksekova'nın Kani Haydar Caddesi'nde eroin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, cadde üzerinde yaptığı arama- tarama faaliyeti sonucu ağacın yanına bırakılan poşeti tespit etti. Poşetin içinden 6 kilo 60 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:30 Kaynak: DHA

Polis, Yüksekova, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Satıcıları, Filmleri Aratmayan Operasyonla Yakalandı Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba-Kız, Çıkarıldıkları Mahkemece Tutuklandı

İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı Atletico Madrid'de Çocuklara Cinsel Tacize Karşı İç Soruşturma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 19:29:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağacın Dibine Bırakılan Poşetten 6 Kilo Eroin Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]