Ağacın gövdesinde saklanan canlıyı ilk bakışta kimse fark edemiyor! - Son Dakika
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Ağacın gövdesinde saklanan canlıyı ilk bakışta kimse fark edemiyor!

16.06.2022 13:21
Ağacın gövdesinde saklanan canlıyı ilk bakışta kimse fark edemiyor!

Sosyal hayatın koşuşturmacası içinde etrafımızda olan pek çok şeyi kaçırabiliyoruz. İşte ilk bakışta sıradan bir ağaç gövdesiymiş gibi görünen fotoğraf karesi sosyal medyada büyük ilgi çekti. Dikkatli bakınca ağacın üzerinde kamufle olmuş hale görülen bir kelebek, yaratılış özelliğiyle büyük beğeni topladı.

İnsanoğlu doğada tek başına yaşamıyor. Etrafımıza dikkatli baktığımızda bizlerden bağımsız başka canlıların da hayatta kalma mücadelesine tanıklık ediyoruz. Bu anlardan birinde çekilen fotoğraf, sosyal medyada büyük beğeni topladı. İlk bakışta sıradan bir ağaç gövdesiymiş gibi görünen fotoğraf karesine dikkatli bakında kamuflaj yeteneğiyle kendine hayran bırakan bir kelebeği görüyorsunuz.

BİRÇOK KİŞİ FARK ETMEKTE ZORLANDI

Fotoğraf karesi ilk olarak Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından "Ağaç sadece tek başına bir canlı değildir. Diğer canlılar için de yaşam alanıdır. Tıpkı fotoğrafta olduğu gibi" notuyla paylaşıldı. Kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğraftaki kelebeği birçok kişi fark etmekte zorlandı.

İşte o fotoğraf karesi;

İşte doğanın mucizesi! Ağacın üzerinde kamufle olan canlıyı ilk bakışta kimse fark edemiyor
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