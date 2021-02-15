Ağacın kırılan dalı, yola devrildi - Son Dakika
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Ağacın kırılan dalı, yola devrildi

Ağacın kırılan dalı, yola devrildi

15.02.2021 12:11

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan yağmur sonrası bir çam ağacının dalı, kırılıp yola devrildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan yağmur sonrası bir çam ağacının dalı, kırılıp yola devrildi.

Cumhuriyet Mahallesi Aydın- Denizli karayolu Beşeylül Kavşağı'nda etkili olan yağmur sonrası bugün saat 09.30 sıralarında bir çam ağacının dalı kırıldı, yola düştü. Bu sırada karayolu üzerinden herhangi bir aracın geçmemesi, olası bir kazayı önledi. Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen dalı yoldan kaldırdı.


Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Denizli, Nazilli, Güncel, Son Dakika

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