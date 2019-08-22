Son Dakika Haberleri: Ağacın kopan dalından son anda kurtuldu
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Ağacın kopan dalından son anda kurtuldu

54 dakika önce

HATAY'da, hastane bahçesinde mesainin başlamasını beklerken, ağaç altında dinlenen Hasan Ali Ergin (31), kırılan büyük dalın başına düşmesinden son anda kurtuldu.

Ağacın kopan dalından son anda kurtuldu, System.String[]
HATAY'da, hastane bahçesinde mesainin başlamasını beklerken, ağaç altında dinlenen Hasan Ali Ergin (31), kırılan büyük dalın başına düşmesinden son anda kurtuldu.
Olay, merkez Antakya ilçesindeki devlet hastanesinde meydana geldi. Hasta olan Hasan Ali Ergin, işlemleri öğleden sonraya kalınca mesai saatinin başlamasını beklerken, bahçedeki ağacın altında dinlenmek istedi. Bu sırada ağacın büyük dalının kopmaya başladığını fark eden Ergin, son anda kaçtı. Ağacın dalı, park halindeki aracın üzerine düştü. Araç sahibinin haber vermesiyle olay yerine gelen Antakya Belediyesi ekipleri, ağaç dalını kaldırıp, çevresini temizledi.


Antakya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:12 Kaynak: DHA
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