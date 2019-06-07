Son Dakika Haberleri: Ağacın üzerine düştüğü ambulansta hasar oluştu
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Ağacın üzerine düştüğü ambulansta hasar oluştu

1 saat önce

Ordu'nun Korgan ilçesinde üzerine ağaç devrilen ambulansta hasar meydana geldi.

Ağacın üzerine düştüğü ambulansta hasar oluştu, System.String[]
Ordu'nun Korgan ilçesinde üzerine ağaç devrilen ambulansta hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, bir hastayı Tepealan Mahallesi'ne götüren 52 RE 855 plakalı ambulansın üzerine, dönüş yolunda kesilen bir ağaç devrildi.
Ağacın dallarının kesilip alınmasının ardından yoluna devam eden ambulansta hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:18 Kaynak: AA
Tepealan, Korgan, Ordu, Güncel
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