Ağacın üzerine düştüğü ambulansta hasar oluştu
1 saat önce
Ordu'nun Korgan ilçesinde üzerine ağaç devrilen ambulansta hasar meydana geldi.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:18 Kaynak: AA
'nun Korgan
ilçesinde üzerine ağaç devrilen ambulansta hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, bir hastayı Tepealan
Mahallesi'ne götüren 52 RE 855 plakalı ambulansın üzerine, dönüş yolunda kesilen bir ağaç devrildi.
Ağacın dallarının kesilip alınmasının ardından yoluna devam eden ambulansta hasar oluştu.
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