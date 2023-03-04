Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine devrildi; 1 şehit, 1 yaralı (2) - Son Dakika
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Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine devrildi; 1 şehit, 1 yaralı (2)

04.03.2023 22:18
Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine devrildi; 1 şehit, 1 yaralı (2)

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDUHatay'ın Antakya ilçesinde, ağacın yıktığı duvarın altında kalıp ağır yaralanan polis memuru Muhammet Tarakçı, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ağacın yıktığı duvarın altında kalıp ağır yaralanan polis memuru Muhammet Tarakçı, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit polisin acı haberini Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Türk Polis Teşkilatı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurdu. Yaralı bekçinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
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Antakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine devrildi; 1 şehit, 1 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine devrildi; 1 şehit, 1 yaralı (2) - Son Dakika
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