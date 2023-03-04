POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Hatay'ın Antakya ilçesinde, ağacın yıktığı duvarın altında kalıp ağır yaralanan polis memuru Muhammet Tarakçı, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit polisin acı haberini Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Türk Polis Teşkilatı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurdu. Yaralı bekçinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine devrildi; 1 şehit, 1 yaralı (2) - Son Dakika