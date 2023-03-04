Hatay 'ın Antakya ilçesinde, ağacın yıktığı duvarın altında kalıp ağır yaralanan polis memuru Muhammet Tarakçı, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit polisin acı haberini Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş , Türk Polis Teşkilatı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurdu. Yaralı bekçinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Antakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine devrildi; 1 şehit, 1 yaralı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.